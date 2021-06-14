Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Rajabiyon, Türkiye-Tacikistan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, uluslararası arenada ülkesinin önemli bir müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi hususunun Tacikistan'ın öncelikli dış politikalarından olduğunu söyledi.

Büyükelçi Rajabiyon, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Türkiye-Tacikistan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısında yaptığı konuşmada, bugünkü toplantının düzenlenmesi için katkı sunanlara teşekkür etti.

"Türkiye uluslararası arenada Tacikistan'ın önemli bir müttefikidir. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi hususu Tacikistan'ın öncelikli dış politikalarındandır." diyen Rajabiyon, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun otuzuncu yılında olduklarını dile getirdi.

Rajabiyon, "Bugüne kadar ilişkilerimizde uygun güven ortamı gerekli siyasi ve hukuki altyapı ile karşılıklı iş birliğinin temini için vesileler hazır hale getirilmiştir. Bu yıllar içerisinde iki ülke arasındaki verimli iş birliği, siyasi, ekonomik, ticari, sanayi, yatırım, eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda da devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bazı önlemlerin uygulanmasını ve iki ülke arasındaki diğer iş birliği planlarını biraz ertelediğini aktaran Rajabiyon, buna rağmen iki ülkenin sektör yetkilileri ve iş adamlarının bu dönemde video konferanslar ve yüz yüze olmak üzere, Türkiye Tacikistan İş Konseyi ile desteğiyle salgın sırasında ve sonrasında iş birliği konularını değerlendirmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

Ekonomik ve ticari konuların iki ülke arasındaki iş birliğinin en temel alanlarından birini teşkil ettiğinin altını çizen Rajabiyon, "Ticaret hacminin son yıllarda azalmasına rağmen Türkiye Tacikistan'ın önemli ticari ortaklarından biri olarak kalmıştır. İki ülkenin ticaret hacminin bir milyar Amerikan dolarına ulaşması için imkanlarımız mevcuttur ve bizim ülkemiz bunu en önemli ticari hedeflerinden biri olarak saymaktadır." ifadelerini kullandı.

Rajabiyon, Tacikistan'da yaklaşık 90 müşterek veya sadece Türk sermayeli şirketin farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini, Türkiye'den yapılan yatırımın yaklaşık 200 milyon doları bulduğunu ve bu iş birliğinin geliştirilerek devam etmesi için uygun koşulların halihazırda her zamankinden daha çok mevcut olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Rajabiyon, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla TİKA Duşanbe koordinatörlüğü çalışmalarını başarıyla yürütmektedir. Tacikistan ekonomi, ticaret ve sanayileşme gibi alanlarda Türkiye'nin tecrübelerini ve yatırımlarını değerli bulmaktadır. Tacikistan yatırım ortamını uygun hale getirmek amacıyla iş birliği yapılan ilgili sektörlerin kanuni mevzuatlarını basitleştirerek kolaylaştırmış ve uygun hale getirmiştir. İlgili kanunlarla yabancı yatırımcıya en geniş imkanlar, özellikle vergi ve gümrük ayrıcalıkları tanınmıştır."

İki ülke arasında kültürel, eğitim, sağlık, turizm ve diğer alanlardaki iş birliklerinin geliştirilmesinden yana olduklarının altını çizen Rajabiyon, bugüne kadar bu alanlarda kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak uygun yasal çerçevelerin oluşturularak hazır hale getirildiğini söyledi.

Rajabiyon, iki ülkenin ve halklarının arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için ortak tarihi ve kültürel değerlere ve uygun geçmişe sahip olduklarını kaydederek, "Başta Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere büyük düşünürler ve değerli şahsiyetlerden güç alan bir kültürün mirasını paylaştığımız Türkiye ile özel yakınlığımız ve ortak değerlerimiz bulunmaktadır. Biz Türkiye ile dostane ilişkilerimizin ve verimli iş birliğimizin parlak geleceğine inanmaktayız. Bu anlamda sizin yardımlarınızla elimizden gelen tüm çaba ve gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.