Tacikistan'ın dış borcu yaklaşık 2,9 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Tacikistan'ın dış borcu yaklaşık 2,9 milyar dolar oldu

7 saat önce

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Ocak 2020 itibarıyla 2 milyar 888,6 milyon dolar oldu.

Tacikistan'ın dış borcu yaklaşık 2,9 milyar dolar oldu, System.String[]

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Ocak 2020 itibarıyla 2 milyar 888,6 milyon dolar oldu.


Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade, düzenlediği basın toplantısında 2019 yılına ait dış borç gerçekleşmelerini açıkladı. Ülkesinin dış borcunun 1 Ocak 2020 itibarıyla 2 milyar 888,6 milyon dolar olduğunu kaydeden Kahharzade, bunun ülkenin 2019 Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 35,8'ine tekabül ettiğini bildirdi.


Kahharzade, ülkesinin, geçen yıl kredi ve kredi faizleri için 221,8 milyon dolar ödediğini ifade ederken, bu dönemde çeşitli finans kuruluşlarıyla toplam tutarı 541,9 milyon dolar olan 30 kredi ve hibe anlaşması imzaladığını kaydetti.

Kahharzade'nin verdiği bilgiye göre, Tacikistan'a en çok kredi veren yabancı finans kurumları arasında Çin Eximbank (1 milyar 163,8 milyon dolar), Dünya Bankası (325,7 milyon dolar), Asya Kalkınma Bankası (259,1 milyon dolar) ve İslam Kalkınma Bankası (134,9 milyon dolar) bulunuyor.


Daha önce Tacik makamları, Tacikistan'ın 2020-2022 yıllarında uluslararası finans kuruluşlarının yaklaşık 1 milyar dolarlık kredisini kullanmayı planladığını açıklamıştı.

Tacikistan'ın Kamu Borç Yönetimi Stratejisi'ne göre, ülkenin nominal dış borç üst sınırının GSYH'sinin yüzde 40'ını geçmemesi gerekiyor.

Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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