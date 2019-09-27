Son Dakika Haberleri: Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı
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Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı

1 saat önce

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, yılın sekiz ayında yüzde 0,2 artarak 2 milyar 826,1 milyon dolar oldu.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı, System.String[]

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, yılın sekiz ayında yüzde 0,2 artarak 2 milyar 826,1 milyon dolar oldu.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın ocak-ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi. Tacikistan'ın dış ticaret hacmi bu dönemde 2 milyar 826,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın 102 ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın ilk 8 aydaki ihracatı yüzde 1,7 düşüşle 700,2 milyon dolar, ithalatı da yüzde 0,8 artışla 2 milyar 125,9 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat hacmi ihracatının 3 kat fazlasına ulaşan Tacikistan'ın dış ticaret açığı da 1 milyar 425,7 milyon doları oluşturdu.


Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında Rusya 654,6 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu sıralamada 559,3 milyon dolar ile Kazakistan ikinci, 405 milyon dolar ile Çin üçüncü, 246 milyon dolar ile Türkiye dördüncü ve 231,8 milyon dolar ile Özbekistan beşinci oldu.


Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri aldı.

Tacikistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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