Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı - Son Dakika

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, 2019'da 4 milyar 523,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkenin dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 artarak (299,4 milyon dolar) 4 milyar 523,7 milyon dolara ulaştı.

2019'da 105 ülkeyle ticaret yapan Tacikistan'ın yıllık ihracatı yüzde 9,4'lük artışla 1 milyar 174,4 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 6,3 artışla 3 milyar 349,5 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde ülkenin dış ticaret açığı da 2 milyar 174,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç eden Tacikistan, yurt dışından makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri ithal etti.

Ülkenin en büyük ticari ortakları arasında sırasıyla Rusya, Kazakistan ve Çin yer aldı.