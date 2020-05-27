Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı - Son Dakika

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ocak-nisan aylarında 1 milyar 632 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artarak 1 milyar 632 milyon dolara ulaştı.

Ocak-nisan aylarında ülkenin ihracatı yüzde 74,4'lük artışla 558 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 6,2 artışla 1 milyar 78 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı da 520 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak değerli taş, metal, çimento, kömür, elektrik ve tekstil ürünleri ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da mineral, tekstil, gıda, kimya ve bitki ürünleri ithal etti. Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında İsviçre, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan; ithalat yaptığı ülkelerin başında ise Rusya, Kazakistan ve Çin yer aldı.

Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 350 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Kazakistan (338 milyon dolar), İsviçre (306 milyon dolar), Çin (157 milyon dolar), Türkiye (120 milyon dolar) ve Özbekistan (102 milyon dolar) izledi.

Geçen sene ülkenin dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 artarak 4 milyar 523,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.