Son Dakika Haberleri: Tacikistan'ın Dış Ticaret Hacmi Geriledi

Tacikistan'ın Dış Ticaret Hacmi Geriledi

16 dakika önce

TAŞKENT (AA) – Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-şubat aylarında 610 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 353,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan'ın Dış Ticaret Hacmi Geriledi, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-şubat aylarında 610 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 353,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayında ülkenin dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 ( 22,4 milyon dolar) azalarak 610 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu dönemde ülkenin toplam ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2'lik gerilemeyle 128,5 milyon dolar seviyesine düşerken ithalat hacmi yüzde 1,3 artışla 481,8 milyon dolara ulaştı.

Açıklamaya göre, bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 353,3 milyon dolar oldu. Bu dönemde yurt dışına ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç eden Tacikistan, yurt dışından makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri ithal etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

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