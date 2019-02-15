Son Dakika Haberleri: Tacikistan'ın Kamu Borcu Gsyh'nin Yarısına Yaklaştı

Tacikistan'ın Kamu Borcu Gsyh'nin Yarısına Yaklaştı

1 saat önce

Tacikistan'ın kamu borcu, 1 Ocak 2019 itibarıyla GSYH'nin yüzde 48,8'ine denk gelen 3,6 milyar dolara ulaştı.

Tacikistan'ın Kamu Borcu Gsyh'nin Yarısına Yaklaştı, System.String[]
Tacikistan'ın kamu borcu, 1 Ocak 2019 itibarıyla GSYH'nin yüzde 48,8'ine denk gelen 3,6 milyar dolara ulaştı.


Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade yaptığı açıklamada, ülkesinin kamu borcunun 1 Ocak 2019 itibarıyla 3,6 milyar dolar olduğunu ve bunun GSYH'nin yüzde 48,8'ine karşılık geldiğini bildirdi.

Ülkesinin kamu borcunun 2,9 milyar dolarının dış borçlardan oluştuğunu ve bu rakamın GSYH'nin yüzde 38,9'una denk geldiğini kaydeden Kahharzade, 722 milyon dolar olarak gerçekleşen iç borcun GSYH'ye oranının ise yüzde 9,9 olduğunu ifade etti.


Kahharzade, ülkesinin geçen yıl kredi ve kredi faizleri için 224 milyon dolar ödediğini vurgularken, bu yıl da kredi ve kredi faizleri için 235 milyon dolar ödenmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.


Tacikistan'a kredi veren uluslararası kuruluşların başında 1,2 milyar dolar ile Çin Eximbank ilk sırada yer alırken, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası da diğer önemli kreditör kuruluşlar arasında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Tacikistan, Ekonomi
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