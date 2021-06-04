Tacikistan'ın Kırgızistan sınır hattında konteyner yerleştirmesi gerilime yol açtı - Son Dakika

Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin Kırgızistan ile olan tartışmalı sınır hattında konteyner yerleştirmesi bölgede gerilime yol açtı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Çon Alay ilçesi Unju-Bulak mevkisinde, sınırdan 1 kilometre içeriye girerek konteyner yerleştirdiğini ve sınır hattında hafif zırhlı araçların hareketliliğinin gözlemlendiğini duyurdu.

Açıklamada Kırgızistan, Tacikistan'ı, iki ülke arasında sınır belirleme çalışmalarını yürüten hükümetler arası heyetlerin sınır konusunda daha önce vardığı anlaşmayı bozmakla sorumlu tuttu ve gerilimin tırmanmaması için bir dizi önlem aldığını bildirdi.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde yer alan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etmek için 28-30 Nisan tarihlerinde 60'ya yakın asker ve sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir çatışma yaşanmıştı.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor.