Tacikistan'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı arttı

Tacikistan, ocak-ekim aylarında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a 89 milyon dolarlık elektrik sattı.



Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın yılın on ayında Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a sattığı elektrik enerjisi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi.



Ocak-ekim aylarında Tacikistan, komşu ülkelere 3 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ederken, bu ticaretten 89 milyon dolar gelir elde etti. Söz konusu dönemde, ülkedeki elektrik enerjisi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla 17 milyar kilovatsaat oldu.

Tacikistan, yıl sonuna kadar komşu ülkelere 3,5 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyor. Tacikistan'ın sattığı bir kilovatsaat elektrik için Afganistan 4,11 cent, Özbekistan ise 2 cent ödüyor.

Geçen yıl, 19,7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a sattığı toplam 2,4 milyar kilovatsaat elektrikten 77 milyon dolar gelir elde etmişti.