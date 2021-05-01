Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika

İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Tacik basını, daha önce silahlı çatışmada 90'a yakın Tacik vatandaşının yaralandığını yazmıştı.

Haberde, çatışmada ölen Tacik vatandaşları sayısının 15'e çıktığı kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin 7'sinin asker olduğu aktarıldı.

Tacik basını da silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının listesine yer verdi.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde önceki gün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 34'e, yaralananların sayısının ise 173'e çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi

Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti

Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı