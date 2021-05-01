Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika

Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi

01.05.2021 21:31
Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi, System.String[]

Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan perşembe meydana gelen silahlı çatışmada can kaybı 49'a yükseldi.

Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan perşembe meydana gelen silahlı çatışmada can kaybı 49'a yükseldi.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde önceki gün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 34'e, yaralananların sayısının ise 173'e çıktığını bildirdi.

Tacik basını da silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının listesine yer verdi.

Haberde, çatışmada ölen Tacik vatandaşları sayısının 15'e çıktığı kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin 7'sinin asker olduğu aktarıldı.

Tacik basını, daha önce silahlı çatışmada 90'a yakın Tacik vatandaşının yaralandığını yazmıştı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.

İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Kalkınma Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı
Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı         
21:29
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı         
21:02
Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı         
20:49
Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:29
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi         
18:43
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi         
17:58
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor         
15:09
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı         
14:26
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 21:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement