Tacikistan-Özbekistan KEK 7.Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Tacikistan-Özbekistan KEK 7.Toplantısı düzenlendi

Tacikistan-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 7. Toplantısı, Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Tacikistan-Özbekistan KEK 7.Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Tacikistan- Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 7. Toplantısı, Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Özbekistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve perspektifleri ile Kovid-19 döneminde taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Aripov, son 3 yılda 2,4 kat artan iki ülke arasındaki ticaret hacminin salgın döneminde de artmaya devam ettiğini kaydederek, buna rağmen, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ülkelerin mevcut potansiyelinin altında olduğunu belirtti.

İki Cumhurbaşkanının da Tacikistan ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmini yakın yıllarda 1 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedef belirlediğini aktaran Aripov, bunun için tüm imkanlara sahip olunduğunu vurguladı.

Rasulzade ise, 2015'te 12 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019'da 362 milyon dolara çıkarıldığını anımsatarak, bu yılın ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 217 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Rasulzade, ülkesinin Özbekistan ile olan ticaretinin Tacikistan'ın toplam ticaret hacminde yüzde 7'lik bir paya sahip olduğunu bildirdi.

Birçok alanda iş birliği konusunun ele alındığı toplantının ardından KEK 7. Toplantısının sonuç bildirisi imzalandı.

Daha sonra iki ülke iş adamlarının katıldığı Tacikistan-Özbekistan Yatırım Forumu ile ikili iş görüşmeleri düzenlendi. Ardından da iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Özbekistan Başbakanı Aripov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından da kabul edildi.

Tacikistan, Özbekistan, Ticaret, Duşanbe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 20:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tacikistan-Özbekistan KEK 7.Toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

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