Tacikistan, Pakistan'a 1,2 milyon dolarlık insani yardım gönderecek - Son Dakika
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Tacikistan, Pakistan'a 1,2 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

06.09.2022 13:52
Tacikistan, Pakistan'a 1,2 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Tacikistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 1,2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak.

Tacikistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 1,2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, sel felaketinde zarar gören Pakistan'a 1,2 milyon dolarlık yardım öngören kararnameyi imzaladı.

Yardımda, gıda ürünleri ile tıbbi malzemelerin yanı sıra 500 ton un, 500 ton içme suyu, 1000 ton kömür, 1000 ton çimento ve 20 bin adet çatı malzemeleri yer alacak.

İnsani yardım konvoyu yarın yola çıkacak.

???????Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1314 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 703 kişi de yaralandı. Yağışlar sebebiyle 1 milyon 682 bin 726 ev hasar gördü, bunların 557 bin 891'i tamamen yıkıldı.

Toplamda 5 bin 735 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 750 bin 405 çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 631 bin 824 kişi yaşamını sürdürüyor.???????

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Kaynak: AA

Tacikistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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