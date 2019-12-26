Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü - Son Dakika
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Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü

7 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Tacikistan sınır askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Tacikistan sınır askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, sınırda odun toplamaya çalışan Darkad ilçesi sakinlerinden 3 sivile Tacikistan sınır askerlerince ateş açıldığını belirtti.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, bazı sivillerin de yaralandığını söyledi.

Hicri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Afganistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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