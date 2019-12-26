Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Tacikistan sınır askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, sınırda odun toplamaya çalışan Darkad ilçesi sakinlerinden 3 sivile Tacikistan sınır askerlerince ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, bazı sivillerin de yaralandığını söyledi.
Hicri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.