Son Dakika Haberleri: Tacikistan tarım heyeti Bursa’da
Son Dakika Ekonomi Haber

Tacikistan tarım heyeti Bursa’da

1 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve aralarında Tacikistan Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova'nın da bulunduğu Tacikistan heyetini Bursa'da ağırladı.

Tacikistan tarım heyeti Bursa’da, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve aralarında Tacikistan Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova'nın da bulunduğu Tacikistan heyetini Bursa'da ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:48 
Tacikistan, Bursa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu Bursa'da satırlı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tacikistan tarım heyeti Bursa’da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]