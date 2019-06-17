Tacikistan tarım heyeti Bursa’da
1 saat önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve aralarında Tacikistan Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova'nın da bulunduğu Tacikistan heyetini Bursa'da ağırladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:48
Ticaret Borsası (BTB) Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ve aralarında Tacikistan
Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova'nın da bulunduğu Tacikistan heyetini Bursa'da ağırladı.
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