Tacikistan, Türk yatırımcıları bekliyor

Ankara Sanayi Odası, DEİK ve Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğinde, Tacikistan'daki yatırım imkanlarını Ankaralı sanayicilere anlatmak üzere düzenlenen, 'Tacikistan Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Toplantısı' ASO'da gerçekleştirildi.



Toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Tacikistan Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiqi, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, DEIK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu ve çok sayıda sanayici katıldı.



Toplantının açışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu dile getirerek bu ticareti artırmak için işbirliğine hazır olduklarını belirtti. İki ülkenin dost ve kardeş olduğunu, bu dostluğun ticarete daha fazla yansıması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Tacikistan mesafe olarak uzak ama kalbimizde çok yakın bir ülke. Tacikistan'ı resmi olarak ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Bu kadar sıkı ilişkilerimizin olmasına rağmen ticari ilişkilerimizi maalesef geliştiremedik. 400 milyon Dolarlık ticaret hacmi çok yetersiz. Birbirimize çok yakın olduğumuz Tacikistan ile ticaret yapmamız, ülkenin gelişmesine katkıda bulunmamız biz iş dünyasının görevidir. Tacikistan'ın çok şeye ihtiyacı var. Biz Ankara Sanayi Odası olarak Tacikistan ile ticaretimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.



Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon ise Türkiye, uluslararası arenada Tacikistan'ın önemli bir muttefiki olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki verimli işbirliğinin siyasi, ekonomik, sanayi, eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda devam ettiğini söyleyen Rajabiyon, "Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde artış gözlenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Tacikistan'a gerçekleştirdiği ziyareti ve Tacikistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye ziyaretleri, iki ülke arasındaki temasların ve işbirliğin geliştirilmesi adına uygun bir zemin oluşturmuştur" dedi.



Türkiye'nin sanayi ve tarım alanındaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini dile getiren Rajabiyon, "Türkiye ile ortak fabrikalar kurarak altın, değerli taşlar, alüminyum, pamuk, deri işleme, tarım, halı ve diğer sektörlerde üretim yapmak istiyoruz. Ayrıca ülkemizin önem verdiği 4 stratejik ana hedefinden olan enerji bağımsızlığını elde etmek, uluslararası ticaret yollarına ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, gıda güvenliğini temin etmek ve sanayileşmek gibi alanlarda Türk iş dünyasının yatırımlarını bekliyoruz" diye konuştu.



Açış konuşmalarından sonra Tacikistan Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiqi "Tacikistan Ekonomisinin Değerlendirmesi ve Yatırım Fırsatları" ve DEIK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu "Türkiye - Tacikistan İş Birliklerinde Tecrübe ve Yeni Fırsatların Değerlendirilmesi" konulu sunum gerçekleştirdi. - ANKARA