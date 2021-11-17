Tacikistan-Türkiye 11. KEK Toplantısı'nın yansımaları başkent Ankara'da ele alındı - Son Dakika

Tacikistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Toplantısı'nın yansımaları ve iki ülke ilişkileri başkent Ankara'da değerlendirildi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 11-13 Ekim tarihlerinde 11'incisi düzenlenen Tacikistan-Türkiye KEK Toplantısı ve iki ülke ilişkileri Ankara'da bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıda ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, burada yaptığı konuşmada, 11. KEK Toplantısı'nın ikili ekonomik ilişkilerin gücünü gösterdiğini belirterek, "Türkiye ve Tacikistan'ın kardeşlik ve dostluk temelinde derin tarihi, kültürel ve insani ilişkileri olduğunu biliyoruz ve bunu daima vurguluyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Tacikistan'ın istikrar ve refahına bağlılığını vurgulayan Dönmez, "Bu sebepten iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri bir an önce teşvik etmeli ve artırmalıyız." diye konuştu.

Dönmez, ilgili KEK toplantısının iki ülkeyi, ikili ticareti bir milyar dolara çıkarma hedefine bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, iki ülkenin ekonomik iş birliği ve yatırımlara yönelik olumlu şartları oluşturarak sermaye akışını ve teknolojiyi harekete geçirebileceğini dile getirdi.

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov da 117 maddelik Ortak Eylem Planı ile somutlaşan KEK toplantısında Türkiye'nin desteğini hissettiklerini ve iki ülkenin karşılıklı fayda temelinde ekonomik ilişkiler ve ticareti geliştirmeye yönelik bağlılığını göstermesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Tüm iş birliği alanlarının önemli olduğunu vurgulayan Gulov, bununla birlikte daha çok ortak yatırım fonu ile ihracat kredilerinin tahsisini kapsayan ikili ticareti bir milyar dolara çıkaracak "daha büyük hedefe" odaklandıklarını söyledi.

Gulov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın KEK toplantısı kapsamında yaptığı Tacikistan ziyaretinde Başbakanı Kohir Rasulzoda ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Dahası iki tarafın ilgili maddeleri aktif şekilde uygulamaya başladığını belirtmekten memnuniyet duyuyor ve eylem planının zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik ilk ilerlemeleri duymayı umuyoruz." diye konuştu.