Tacikistan ve Afganistan arasında demir yolu bağlantısı için anlaşma imzalandı - Son Dakika

Tacikistan ve Afganistan, Panj Nehri üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolu hattı inşası için anlaşma imzaladı.

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tacikistan'ın Kolhozobod ile Afganistan'ın Şerhan Bandar kentleri arasında demir yolu hattının yapımını öngören anlaşmaya Tacikistan Ulaştırma Bakanı Hudayar Hudayarzade ve Afganistan Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Muhammed Yamo Şams'ın imza attığı bildirildi.

Anlaşmanın Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demir yolu projesinin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, demir yolu hattının ayrıca Çin-Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan- İran demir yolu projesinin hayata geçirilmesi için de önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Panj Nehri üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolunun finansmanı için Asya Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.