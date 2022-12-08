Tacikistanlı çete İstanbul'u birbirine kattı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tacikistanlı çete İstanbul'u birbirine kattı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

08.12.2022 17:01

Tacikistan'dan gelen iş adamlarını tehdit ederek para aldıkları öne sürülen şebeke üyeleri, son işlerinde kendi aralarında başlayan tartışma sonucu sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada Bahodur Barotov ölürken 2 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. 12 kişinin gözaltına alındığı kavga güvenlik kamerasına kaydedildi.

Fatih Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde 5 Aralık'ta meydana gelen olayda, geceyarısı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada Bahodur Barotov tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Shams A.(30), Shahromjon G.(24) çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Cinayet Büro Amirliği güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, iki gruba ayrılan şüphelilerin birbirlerine silah göstererek tehditler savurdukları, ardından koşarak gelen bir kişinin ateş etmeye başladığı tespit edildi.

Tacikistanlı çete mega kenti karıştırdı! Çıkan çatışmada 1 kişi öldü

POLİS SORUŞTURMASINDA ÇETE ORTAYA ÇIKARILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada çatışan şüphelilerin Tacikistanlı bir şebeke olduğunu belirledi. Şebekenin, Tacikistan'dan gelen iş insanlarını "Burada bizim iznimiz olmadan iş yapamazsınız" diyerek tehdit ederek para aldıkları tespit edildi. Son işlerinde bir iş adamından para alınmasına "O benim arkadaşım ondan para almayalım" diye karşı çıkan bir şebeke üyesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için bir araya gelen şüphelilerin tartışmanın ardından çatıştığı anlaşıldı.

Tacikistanlı çete mega kenti karıştırdı! Çıkan çatışmada 1 kişi öldü

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayda silah kullandığı ve cinayeti işlediği belirlenen Shahron A.(35)' nın aralarında bulunduğu Tacikistan uyruklu 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında kavganın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA
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Tacikistan, Şebeke, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistanlı çete İstanbul'u birbirine kattı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tacikistanlı çete İstanbul'u birbirine kattı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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