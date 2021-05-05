Tacirlerin 3 dakikada tüm risklerini güvence altına alan sigorta: "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası" - Son Dakika

Tacirlerin 3 dakikada tüm risklerini güvence altına alan sigorta: "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası"

05.05.2021 17:09
Tacirlerin 3 dakikada tüm risklerini güvence altına alan sigorta:

Quick Sigorta, yangın, sel, hırsızlık, çalışanların zarar görmesi gibi risklere ve çok daha fazlasına karşı gelecek öngörüsüne sahip iş adamları için "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası" ürününü tasarladı.

Quick Sigorta, yangın, sel, hırsızlık, çalışanların zarar görmesi gibi risklere ve çok daha fazlasına karşı gelecek öngörüsüne sahip iş adamları için "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası" ürününü tasarladı.

Tacirler için "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası", esnaflar için "Yedekleyen İş Yeri Sigortası"nı hayata geçiren Quick Sigorta, "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası" ile ticaret erbaplarının da zor zamanlarında imdatlarına yetişmeyi hedefliyor. Basiretli tacir bilir ki iş yerini etkileyecek yangın, sel, hırsızlık, çalışanların zarar görmesi gibi her risk sadece kendisini değil tüm çevresini etkiler. Quick Sigorta bu risklere ve çok daha fazlasına karşı gelecek öngörüsüne sahip iş adamları için "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası" ürününü tasarladı. Böylelikle KOBİ ölçeğindeki iş yerlerini risk analizine, otorizasyonlara, yoğun yazışmalara girmeksizin 3 dakikada tüm riskleri güvence altına alabileceği oldukça ekonomik, senelik 300 TL primlerle başlayan bir poliçe sunuyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Ticaret Kanunu'nun tacir olmanın hükümlerini aktaran 18. maddesi 'Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiğini' emreder, faaliyetleri sırasında öngörülebilir risklerini, ödenebilir primlerle güvence altına alarak, işletmesini, istihdamı, vergi gelirlerini ve ekonomiyi sürdürebilir kılmak basiretli bir tacirin önde gelen yasal görevidir. Tüccarların bu yaşadığımız zor günlerde yanında olmak için bu yasal zorunluluğu da baz alarak Basiretli Tacir İşyeri Sigortası ürününü diğer iş yeri sigorta ürünlerine göre daha uygun fiyatlı ve bürokrasiden uzak olarak geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan "Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir" emrini hatırlatan Yaşar, "Öte yandan acentelerimiz her fırsatta iş yeri sigortalarının zorunlu olması gerektiğini söylerler. Oysa hukuk literatürümüz iş insanlarını geleceği gören, sezgisi yüksek, dikkatli ve yapacaklarının nereye varacağını bilen, ticari iş, işlem ve eylemlerinin hukuki, mali ve ticari sonuçlarını öngörmesi gereken kişi, basiretli tacir olarak tanımlar" değerlendirmesini yaptı.

Yaşar açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizde ekonomik faaliyetlerimizin neredeyse yüzde 90'ını oluşturan 3,5 milyon KOBİ'nin yarıya yakını henüz sigortasız. Bunun temelinde KOBİ sahibi iş insanlarının maliyet yükü yada türlü nedenlerle bugüne değin sigorta ile tanışamadığı kadar, biz sigortacıların da, yeterince onlara gidip bu ürünlerin içeriklerini, neden ihtiyaç duyduklarını, fiyatlarının korkulacak seviyede olmadığını anlatmakta eksiklerimiz olduğu da bir gerçek."

Basiretli Tacir İşyeri Sigortası'nın öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

"İki seçim çok teminat; sadece bina ve muhteviyat için limit belirleyecek birçok teminata otomatik sahip olunabilecek. Limit sigortasının kolaylığı ve riziko analizi yok. 3 dakikada poliçe sağlıyor." - ANKARA

Tacirlerin 3 dakikada tüm risklerini güvence altına alan sigorta: Basiretli Tacir İşyeri Sigortası
Tacirlerin 3 dakikada tüm risklerini güvence altına alan sigorta: Basiretli Tacir İşyeri Sigortası

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sigorta, Yangın, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tacirlerin 3 dakikada tüm risklerini güvence altına alan sigorta: 'Basiretli Tacir İşyeri Sigortası' - Son Dakika Ekonomi


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