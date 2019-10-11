Son Dakika Haberleri: Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna taciz ateşi açan 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna taciz ateşi açan 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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