Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna taciz ateşi açan 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.