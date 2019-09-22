Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ile evlerine saldırıp yağmaladığı ileri sürülen 20 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki bir erkek çocuğa taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi'ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara yönelik saldırı başlattı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanı yazılarak "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" diyerek mahalleye çağırdılar.

Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği mala zarar veren şahıslara yönelik operasyon başlattı. Sosyal medyadaki görüntülerden ve güvenlik kameralarından mala zarar verdiği tespit edilen 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.