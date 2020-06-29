Taciz eden üvey babasını öldürdü - Son Dakika

Taciz eden üvey babasını öldürdü

Taciz eden üvey babasını öldürdü Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk kendisini elle taciz ettiğini öne sürdüğü üvey babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan çocuk tutuklandı Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini elle taciz ettiğini öne sürdüğü...

Taciz eden üvey babasını öldürdü

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Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk kendisini elle taciz ettiğini öne sürdüğü üvey babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan çocuk tutuklandı

ADANA - Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini elle taciz ettiğini öne sürdüğü üvey babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Haziran günü gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki V.B. polis merkezine giderek kendisini film izleyip elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler çocuğu gözaltına alıp sağlık ekiplerine de haber vererek adrese gitti. Eve gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, katil zanlısı 16 yaşında olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı burada psikolog eşliğinde alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

Polis zanlıya karşı tarafın zarar verme ihtimali üzerine adli tıp ve adliye önünde önlem aldırdı. Ayrıca, polis zanlıya polis yeleği giydirerek olası bir saldırının da önüne geçmek istedi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taciz eden üvey babasını öldürdü - Son Dakika
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