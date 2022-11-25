Tacize uğrayan kadını kurtardığını öne sürmüştü! Gerçek bambaşkaymış - Son Dakika
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Tacize uğrayan kadını kurtardığını öne sürmüştü! Gerçek bambaşkaymış

25.11.2022 13:32

İstanbul Küçükçekmece'de taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığını, daha sonra da tacizciyi dövdüğünü öne süren Y.E. gözaltına alındı. İfadelerinin yalan olduğu belirlenen Y.E.'nin 'suç uydurma ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Y.E., sosyal medya hesabından havaya ateş açtığı ve bir çocuğu darp ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin altına ise darp ettiği kişinin sokakta bir kadını taciz ettiğini, tacizciyi havaya ateş açarak durdurduğunu daha sonra da darp ettiğini yazdı.

"GENÇ KIZI ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORDU, İZİN VERMEDİM"

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken Y.E., yaptığı açıklamada olayı, "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" şeklinde anlattı.

GÖRÜNTÜLER KURGU ÇIKTI

Olayın ardından Y.E.'yi bilgisine başvurmak üzere emniyete çağıran polis, tutarsız ifadelerinden şüphelendi. Olayı araştıran polis Y.E.'nin havaya ateş etmek için kullandığı silahın babasına ait ruhsatlı silah olmadığını kurusıkı bir tabanca olduğunu, görüntülerin ise kurgulandığını belirledi. Polis bunun üzerine Y.E.'ye 'Suç Uydurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yaptı.

Kaynak: DHA
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Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacize uğrayan kadını kurtardığını öne sürmüştü! Gerçek bambaşkaymış - Son Dakika

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