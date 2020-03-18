Taciz ettiği çocuğu öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika

AYNI mahallede yaşadığı Suriye uyruklu Raed Eşram (7) isimli çocuğu evine götürüp taciz ettikten sonra, çocuğun ailesine söylemesinden korktuğu için boğarak öldürdüğü iddia edilen Pakistan uyruklu tutuklu sanık Asad Jan'ın (21) yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Asad Jan'ı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Asad Jan'ın "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ise toplam 19 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanık Asad Jan getirildi. Öldürülen çocuğun annesi Fadiye Asfor ise "müşteki" sıfatıyla duruşmaya katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

" ÇOCUĞA AİT CESET ÇÖP PRESLERİNİN EZİLMESİ SIRASINDA YOK OLDU"

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Asad Jan'ın olay günü Raed Eşram (7) ile bakkalda karşılaşmaları üzerine onu kandırıp eve götürdüğü, eve gittiklerinde kimsenin olmadığını görmesi üzerine cinsel ilişkiye girmek istediği, çocuğun 'Seni anneme, babama söyleyeceğim' demesi üzerine sanığın, çocuğun ailesinin öğrenmesinden korkarak çocuğu elleri ile boğarak öldürdüğü belirtildi. Mütalaada, sanık Asad Jan'ın çocuğun cesedini evde bulunan bir çuvala koyarak el arabası ile çöp toplama ve imha alanına götürdüğü, çöplerin preslerle ezilmesi sırasında cesedin ezilip yok olduğu ve çocuğa ait cesedin bulunamadığını kaydedildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Savcı, mütalaada sanık Asad Jan'ın olay tarihinde 7 yaşında olan çocuğa karşı "Çocuğun cinsel istismarı", "Çocuğa karşı hile ile ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ile "Çocuğa karşı bir suçu gizlemek ve bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 13,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"TEK İSTEĞİM ÇOCUĞUMUN CESEDİNİ BİR MEZARA GÖMMEK"

Duruşmada, öldürülen çocuğun annesi Fadiye Asfor "Çocuğumu sanık öldürmüştür. 2,5 yıldır çocuğum ortada yoktur. Şayet sanık, çocuğumu öldürüp çöpe atmamış olsaydı çocuğumu bulurdum. Tek istediğim sanığın çocuğumu nereye gömdüğünü söylemesi. Tek isteğim, çocuğumun cesedini en azından bir mezara gömmektir" şeklinde konuştu.

"SUÇU İŞLEMEDİM"

Mahkeme, sanığın son sözlerini sorarak davanın karara bağlanacağını belirtti. Sanık Asad Jan son sözlerinde, "Suçu işlemedim. Zaten yaptığıma dair hiçbir delil yok. Yapmış olsaydım ceza almaya razıyım ancak ben suçu işlemedim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VE TOPLAM 19 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Asad Jan'ı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın "Çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğini sabit bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Asad Jan'ı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2017'de bir televizyon kanalında yayınlanan programda Raed Eşram'ın kaybına ilişkin yayın yapılması üzerine, kolluk kuvvetlerince Raed Eşram'ın bulunduğu ikamete gidilerek çevrede yapılan araştırmalarda Asad Jan isimli bir şahıs ile maktul Raed Eşram'ın birlikte eve girdikleri, Asad Jan'ın evden çıkarak el arabası ile tekrar aynı ikamete girdiği, bir süre sonra el arabası üzerine çuval ile evden çıkarak gittiği akabinde el arabası olmadan eve döndüğünün kamera kayıtları ile doğrulandığı belirtiliyordu.

Şüpheli Asad Jan'ın iddianamede yer alan ifadesinde, maktulü 1,5-2 yıldır tanıdığını, olay günü bakkalda karşılaşmaları üzerine kendisinin oturduğu eve gittiklerini, evde kimsenin olmadığını görünce maktul ile cinsel ilişkiye girmek isteyerek maktulü yanağından öptüğünü, maktulün niyetini anlaması üzerine bağırdığını, bunun üzerine maktulün ailesinin bu olayı öğrenmesinden korktuğu için maktulü elleri ile boğarak öldürdüğünü, cesedi yok etmek için evde bulunan çuvala koyarak el arabası ile çöp konteynırına götürdüğünü ve cesedi buraya attığını söylediği ifade edilmişti.

Yapılan çalışmalarda maktule ait bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği için çalışmalara son verildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Asad Jan'ın "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 9,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyordu.

- İstanbul