Son Dakika Haberleri: Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı
Son Dakika Güncel Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

16 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildi.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildi.

YÖK, MAKÜ'de bir kız öğrenciye cinsel taciz girişimi iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi M.Ö.T'yle ilgili disiplin soruşturması sürecini işletti.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun bugünkü toplantısında, MAKÜ'den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü.

Medyaya yansıyan MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı.

Toplantıda, MAKÜ'deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul'a yaptığı "kamu görevinden çıkarma" teklifi uygun bulundu.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YÖK Başkanı Saraç: Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı
Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:05:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]