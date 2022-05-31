Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası, bir mahalleyi karıştırdı.

Olay, gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki erkek çocuğun taciz edildiği iddiası üzerine mahalle sakinleri, şahsı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden alarak Bulut Camii'ne götürdü. Olayın duyulması üzerine vatandaşlar caminin önüne akın etti.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN OLAY YERİNE GELDİ

Taciz şüphelisinin kendilerine verilmesini isteyen mahalle sakinleri dağılmayınca olay yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş intikal etti. Vatandaşların evlerine dönmesini isteyen Yerlikaya ve Aktaş, kalabalığı sakinleştirdi. Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Esenyurt İlçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Erdal Can İçelli - İHA)