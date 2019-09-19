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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti

19 dakika önce

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale ettiADANA'da 25 yaşlarında bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğu okuldan alıp eve getirdikten sonra zor kullanarak taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti

ADANA'da 25 yaşlarında bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğu okuldan alıp eve getirdikten sonra zor kullanarak taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Sokakta toplanan kalabalığı polis biber gazı kullanarak uzaklaştırırken, kayıp olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşlarındaki bir kişi, aynı mahallede oturan erkek çocuğunu okul çıkışı eve getirerek taciz etti. Çocuğun çığlık atarak evden kaçması üzerine çevredeki vatandaşlar, evin etrafında bir araya geldi. Tacizcinin evde olduğunu düşünen mahalleliler, önce evi taşlayıp daha sonra ateşe vermeye çalıştı. Ancak tacizcinin de çocuğun ardından evden kaçtığı öne sürüldü. toplanan öfkeli kalabalık ise topluca 'idam' diye bağırdı.

BİBER GAZIYLA UZAKLAŞTIRILDILAR

Bölgeye Yunus, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde görev alan özel harekat timleri mahallenin giriş-çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Taşkınlık yapan mahalleli ise polis ekipleri tarafından biber gazıyla evden uzaklaştırıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen ismi öğrenilemeyen çocuğun ifadesinin alındığı öğrenilirken, olay sırasında kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
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