Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü

23.08.2022 19:35

Bursa'da su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan kişiler, toplanan kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar, vatandaşların cep telefon kamerasına kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark tesislerinde kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKENLER DÖVÜLDÜ

Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi. O anlar, cep telefon kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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