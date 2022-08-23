Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark tesislerinde kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı.
Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi. O anlar, cep telefon kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika