Taciz iddiası ortalığı birbirine kattı! Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
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Taciz iddiası ortalığı birbirine kattı! Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti

22.06.2022 14:58

Bursa'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna mesaj yoluyla taciz ettiği iddia edilen 30 yaşındaki M.K. mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli öfkeli kalabalığın elinden polis ekiplerinin biber gazı kullanması ve havaya ateş açmasıyla kurtarılabildi.

Bursa'da M.K. (30), daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti. S.K.'nin durumu ailesine anlatması üzerine öfkelenen aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti.

ŞÜPHELİNİN EVİNİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Şüphelinin gelenleri görerek kaçmaya çalışması üzerine mahalleli sokağa döküldü. Öfkeli kalabalıktan kaçarak evine saklanmak isteyen M.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Yaklaşık 50 kişilik kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.'ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açarak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiası ortalığı birbirine kattı! Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taciz iddiası ortalığı birbirine kattı! Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
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