Üye Girişi
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

08.11.2021 23:12
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Adana'da bir kadın, 71 yaşındaki bir adamın kendisine tokat attığını ve tacizde bulunduğunu iddia etti.

Adana'da bir kadın, 71 yaşındaki bir adamın kendisine tokat attığını ve tacizde bulunduğunu iddia etti. Aynı mahalleden bir genç de yaşlı adamın kendisini yalancı şahitliğe zorladığını öne sürerken, yaşlı adam ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Benim can güvenliğim yok. Onlar 5 kişi ben tekim. Onlarla nasıl uğraşayım" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde engelli kızıyla yaşayan Nilüfer Demirkesen (53), iddiaya göre geçen 25 Temmuz'da komşusu Ali Turhan'ın (71) kendisini taciz ettiğini ve ardından tokat attığı gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Ali Turhan, iddiaya göre komşusu 20 yaşındaki Selçuk Çepe'ye yalancı şahitlik yaptırmak istedi. Genç ise şahitliği kabul etmedi. Turhan, Çepe'yi rahatsız etmeye başlayarak geçen Ekim ayında genci ayağından yaraladı. Selçuk Çepe, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alarak yaşlı adam hakkında şikayetçi oldu. 21 Ağustos tarihinde ise Ali Turhan, mahallede gördüğü Selçuk Çepe'nin cep telefonunu bastonuyla kırmaya çalıştı. Nilüfer Demirkesen ve Selçuk Çepe'nin Ali Turhan hakkındaki davaları sürüyor.

Selçuk Çepe, "Yalancı şahitlik yapmamı istedi. Bende bundan çekindiğim için beni tehdit etmeye başladı. Polis çağırınca da bastonla bana saldırdı ve cep telefonumu kırmaya çalıştı. Artık ben bana saldıracağından sürekli korkuyorum. Haftanın 7 günü karakola gidiyoruz" diye konuştu.

Taciz edildiğini öne süren Nilüfer Demirkesen, "Bunlar benim komşum olur. Bunları yalancı şahitliğe zorladılar. Benden uzaklaştırma aldığı halde halen sözlü tacizleri, lafları bitmiyor. Bana sözlü tacizlerde bulunuyor. Bu olaylardan benim engelli çocuğumun da psikoloji bozuluyor. Bu gariban insanları da beni de rahat bırakmıyor. Yapıyor, yapıyor sonra da kendisi gidip bizi karakola şikayet ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Huzur istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Turhan'ın, 'Ya benim olacaksın ya da toprağın' dediğini öne süren Demirkesen, daha sonra da yaşlı adamın kendisine tokat attığını söyledi.

"Kimseye tokat atmadım, tacizde bulunmadım"

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen 71 yaşındaki Ali Turhan ise Çepe ve Demirkesen'in kendisine komplo kurduklarını söyledi. Turhan, "Bunlar bana komplo kuruyor. Tokat atma falan yok. Tokat atsam bütün komşularım görür. Ben cep telefonunu bastonla da kırmadım. Böyle evin önünde otururken telefonla beni kameraya çekmeye başladı. Ben oğlum git, sen benim dostumsun, düşmanım değilsin dedim ama devam etti. Bende bastonu uzattım ve telefon elinden düştü. Ben kimseye tokat atmadım, tacizde de bulunmadım" dedi.

Nilüfer Demirkesen'in korona virüs salgınına rağmen kendisinin yüzüne tükürdüğünü de söyleyen Turhan, "Başka bir kadın gitti kapısında onu dövdü oda Ali dayı beni kapımda dövdü diye laf çıkarttı. Korona virüs varken benim gelip 3 sefer yüzüme tükürdü. Ben kendisine yine de hiçbir şey demedim. Bu kadın yalan söylüyor. Nereye gitse beni tahrik ediyor. Ben kendisine karşı bir şey yapmadım. Benim burada hayatım tehlikede. Can güvenliğim yok, evimden dışarıya çıkamıyorum korkumdan. Ben 5 kişiye ne yapabilirim" şeklinde konuştu.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Ali Turhan, Adana, Taciz, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi 22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu 22:26 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu Oyuncu Nehir Erdoğan, Sana Söz adlı dizide Müge Anlı'yı canlandırdı 22:00 Oyuncu Nehir Erdoğan, Sana Söz adlı dizide Müge Anlı'yı canlandırdı
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı 21:47 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
22:53 Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı
22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi
22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
22:25 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
22:02 Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama
21:57 Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit düştü
21:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
21:46 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı
21:42 Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor
21:12 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı         
22:54
Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası         
22:27
Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün         
22:03
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor         
21:42
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 23:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: Taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement