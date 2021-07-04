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Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü - Son Dakika

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü

04.07.2021 18:23

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Pişmaniye Meydanı'nda iddialara göre alkollü bir şahıs, kızları taciz etti. Kızların haber vermesiyle olay yerine gelen erkek arkadaşları ile kızlar, şahsı bindiği otobüste tekme tokat dövdü.

İzmit'in şehir merkezinde bulunan Pişmaniye Meydanı'nda yürüyen genç kızlar, iddialara göre yoldan geçen alkollü bir şahsın tacizine uğradı. Kızlar daha sonra, erkek arkadaşlarına haber verdi. Erkeklerin de olay yerine gelmesiyle, ortalık iyice karıştı.

HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu ilerleyen otobüste meydana gelen olayda, tacize uğradıklarını belirten genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü - Son Dakika


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