Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü - Son Dakika

İzmit'in şehir merkezinde bulunan Pişmaniye Meydanı'nda yürüyen genç kızlar, iddialara göre yoldan geçen alkollü bir şahsın tacizine uğradı. Kızlar daha sonra, erkek arkadaşlarına haber verdi. Erkeklerin de olay yerine gelmesiyle, ortalık iyice karıştı.

HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu ilerleyen otobüste meydana gelen olayda, tacize uğradıklarını belirten genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.