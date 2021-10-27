Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar - Son Dakika

Bafra ilçesindeki bir mahallede 14 yaşındaki çocuğun elle taciz edildiği iddiası mahalle halkının büyük tepkisine neden oldu. Şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyan mahalleli, şüphelinin evine taş yağdırdı.

ADAM 60 YAŞINDA

12 gün önce Büyük Cami Mahallesi'nde evine giden 14 yaşındaki Y.B.'yi "Seni eve bırakayım" diye arabasına bindiren komşusu H.S (60), iddiaya göre 14 yaşındaki küçük kıza elle ve sözlü olarak tacizde bulundu. Küçük kızın tepki göstermesi üzere aracı durdurup indirdi.

ARKADAŞINA ANLATTI

Ailesine söyleyemeyen Y.B. 10 gün sonra durumu bir arkadaşına anlatması üzerine, bir grup genç H.S'nin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri evin önünden uzaklaştırdı. Y.B. durumu babasına anlattı. Aile H.S.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.S. çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Serbest bırakılmasına tepki gösteren bir grup genç, H.S'nin Çilehane Mahallesi'ndeki evinin camlarına taş atarak kırdı. Bir süre polis ekipleri evi koruma altına aldı. H.S. evi terk etmek zorunda kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.