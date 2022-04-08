Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı

08.04.2022 11:25

Diyarbakır'da parkta bir kız çocuğunun fotoğrafının çekilmesi sonrası mahalleli tarafından Ergün Arslan isimli vatandaş, şiddet görmüş, ardından da bıçaklanarak sokakta gezdirilmişti. Hastanede hayatını kaybeden Arslan'ın aslında tacizi engellemek istediği ortaya çıktı. Olaydan sonra konuşan kardeş, abisinin olay esnasında oruçlu olduğunu açıkladı.

Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişinin olay sırasında oruçlu olduğu ortaya çıktı

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişinin olay sırasında oruçlu olduğu ortaya çıktı

SU VERMEK İSTEMİŞLER 'ORUÇLUYUM' DEMİŞ

"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir" ifadelerini kullandı.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişinin olay sırasında oruçlu olduğu ortaya çıktı

"BİZ DEVLETE GÜVENİYORUZ"

Sözlerinin devamında suçluların hak ettiği cezayı bulacağını belirten Arslan, "Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz. Gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" şeklinde konuştu.

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'Çocuğa taciz' iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş 'Çocuğa taciz' iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş 'Tacizci' diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş 'Tacizci' diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş

Diyarbakır, Taciz, Sur, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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