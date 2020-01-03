Taciz iddiasına falaka - Son Dakika

Hatay'da, çocukları falakaya yatırarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişilere yönelik operasyonda, şüphelilerden 1'i yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde çocukları falakaya yatırıp çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, şüphelilerden E.K.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.C.T.'nin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.



Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.K.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, görüntüler şüphelilerden birinin 'kızı neden öptün' diyerek çocuğu dövmesiyle başlıyor. Şüpheli daha sonra bir başka şahsın uzattığı beyzbol sopasıyla çocuğa "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız, namus düşmanları" diyerek çocuğa saldırıyor. Sopayı veren şahıs ise küfürler ederek çocuğu yumrukluyor. Şahıslar daha sonra çocuğu falakaya yatırarak darp etmeye devam ediyorlar. - HATAY