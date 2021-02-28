Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı - Son Dakika

Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı

28.02.2021 22:53

Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı Bir işletmecinin, çalışanını taciz ettiği iddiasına köylüler tepki gösterdi Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'nda genç bir kızın taciz edildiği iddiasıyla Yakaören köyünden yaklaşık 100 kişi tepki göstermek için toplandı.

Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı

Bir işletmecinin, çalışanını taciz ettiği iddiasına köylüler tepki gösterdi

ISPARTA - Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'nda genç bir kızın taciz edildiği iddiasıyla Yakaören köyünden yaklaşık 100 kişi tepki göstermek için toplandı. Güçlükle sakinleştirilen grup, jandarma tarafından dağıtıldı.

Merkeze bağlı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini yapan bir kişinin, çalışanı genç bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine köyden yaklaşık 100 kişi, tabiat parkında toplandı. Kalabalığın toplanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Muhtar sakinleştiremedi

Olay yerine gelen Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köylülerle konuştu ancak onları sakinleştiremedi. Jandarma karakol komutanı da bölgeye gelerek, köylülerle görüştü. Köylülerin dağılmasını isteyen jandarma komutanı, kendileriyle köye gelerek konuşacağını söyledi. Uzun uğraşların ardından toplanan kalabalık dağıldı.

"Köylünün önünde duramadım"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köyden bir vatandaşın taciz olayıyla ilgili Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayı 2 gün sonra duyduğunu belirten Kırtay, "Vatandaş sonra şikayetini geri çekiyor, adım çıkar korkusu veya başka bir neden var mı bilmiyorum. Engelli bir çocuğu varmış, onu bahane ederek şikayetini geri almış. Yalvardı, yakardılar mı artık bilmiyoruz. Biz olayı araştırmaya başladık. Burayı işleten şahsın birkaç kişiye daha tacizde bulunduğunu öğrendik. Jandarmadan komutanlarımız sağ olsun burada sağduyulu davrandı. Hassas bir konu olunca köyde de yayıldı. Birkaç kişiye olunca ben de köylünün önünde duramadım. 2 gün önce gençler böyle bir olay yapmışlar. Onlarla hukuki yollardan halledelim diye konuştum. Ama bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince. Bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Hukuki yollardan bu işi çözmemiz lazım. Köylülerimizden galeyana gelenler oldu" dedi.

"Avukatı aracılığıyla görüştüm, kabul etmedi"

Karşı tarafla avukatı aracılığıyla görüştüklerini kaydeden Ömer Kırtay, "Kendisi böyle bir şeyi kabul etmemeye başladı. Yüz yüze görüşmemiz olmadı. Köylüler bu insanın burada durmasını istemiyor. Bir haftadır köyde yayıldı. Köylünün önünde duramadık ama olayı hukuki boyuttan halletmeye devam edeceğiz. Taşkınlık da olmadı" diye konuştu.

Tacize uğradığı iddia edilen genç kızın ailesinin olaydan sonra karşı taraftan şikayetçi olduğu ancak daha sonra şikayetini geri aldığı, yarın tekrar şikayette bulunacakları öğrenildi.

Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı
Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı
Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı
Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı

Jandarma, Isparta, Gölcük, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, kalabalığı jandarma dağıttı - Son Dakika


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