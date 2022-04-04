Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Sur ilçesindeki bir parkta oturan bir kız çocuğu, annesine fotoğrafının yabancı biri tarafından çekildiğini söyledi. Anne de bu durumu mahallede oturan S.D., B.E. (23) ve E.H.T.'ye (16) anlattı. Parka giden bu 3 kişi ile 40 yaşındaki Ergün Arslan arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP O HALDE MAHALLEDE DOLAŞTIRDILAR

Tartışma kavgaya dönüştü, S.D., Ergün Arslan'ı sırtından ve sol koltuk altından bıçakladı. Kavgayı haber alan mahalleli de olay yerine geldi. Mahalleli, Ergün Arslan'ı yaralı halde bir süre mahallede dolaştırdı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILIP HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra kanlar içinde yere yığılan Ergün Arslan, çağırılan ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan incelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre, bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P ve 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adli makamlarca sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından H.İ.P ile B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D ve E.H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.