Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı

04.04.2022 23:58

Diyarbakır'da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen 40 yaşındaki Ergün Aslan, yaralı halde mahallede dolaştırılıp hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sur ilçesindeki bir parkta oturan bir kız çocuğu, annesine fotoğrafının yabancı biri tarafından çekildiğini söyledi. Anne de bu durumu mahallede oturan S.D., B.E. (23) ve E.H.T.'ye (16) anlattı. Parka giden bu 3 kişi ile 40 yaşındaki Ergün Arslan arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP O HALDE MAHALLEDE DOLAŞTIRDILAR

Tartışma kavgaya dönüştü, S.D., Ergün Arslan'ı sırtından ve sol koltuk altından bıçakladı. Kavgayı haber alan mahalleli de olay yerine geldi. Mahalleli, Ergün Arslan'ı yaralı halde bir süre mahallede dolaştırdı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da taciz iddiasıysa bir kişiyi öldüren 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILIP HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra kanlar içinde yere yığılan Ergün Arslan, çağırılan ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan incelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre, bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P ve 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da taciz iddiasıysa bir kişiyi öldüren 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adli makamlarca sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından H.İ.P ile B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D ve E.H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500
Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı

Sur, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 00:06:46. #1.13#
SON DAKİKA: Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement