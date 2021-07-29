Taciz iddiasıyla dayak yedi kaçarken 6 metre yükten düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Taciz iddiasıyla dayak yedi kaçarken 6 metre yükten düşerek ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da bir restoranda müşteriler arasında cinsel taciz iddiasıyla çıkan kavgada darp edildikten sonra kaçmaya çalışan şahıs, 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, 13.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda 4 kişilik bir aile üyeleri ile E.D. arasında taciz iddiasıyla kavga çıktı. Kavgada darp edilen E.D. restoranın bayanlar tuvaletine kendini kilitleyerek kurtulmaya çalışsa da başaralı olamadı. Tuvaletin kapıları kırılarak dışarı çıkarılan E.D. can havliyle kaçmaya çalışırken, restoranın 6 metre yüksekliğindeki duvarından beton zemine düştü.

İşletme görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hastanede tedavisi süren E.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tacize maruz kaldıklarını iddia eden 4 kişilik aile üyelerinin ifade için polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.