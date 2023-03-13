İSTANBUL-TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN DOKTORUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI BİZ 3 AYDIR SEVGİLİYİZ - Son Dakika
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İSTANBUL-TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN DOKTORUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI BİZ 3 AYDIR SEVGİLİYİZ

13.03.2023 17:43

İSTANBUL Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E., nöbetçi hemşire G.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı.

İSTANBUL Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E., nöbetçi hemşire G.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı. Doktor S.E.'nin emniyetteki ifadesinde Biz 3 aydır sevgiliyiz. Psikolojik sorunları var dediği ortaya çıktı.
Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 19 yıldır hemşirelik yapan G.Y., dün akşam ameliyathane nöbetçisi olarak hastanede görev yapıyordu. Dinlenmek için hastanenin nöbetçi odasına giden G.Y., burada uzanırken içeri doktor S.E. girdi. G.Y.'nin iddiasına göre, S.E.'ye rahatsız olduğunu söyleyerek, dışarı çıkmasını istedi. S.E. ise odadan çıkmayı reddederek, G.Y.'ye cinsel saldırıda bulundu. G.Y., önce hastanenin psikiyatri servisindeki doktora durumu anlattı ardından da polisi arayarak şikayetçi oldu.
G.Y.'nin ihbarı üzerine S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam edem S.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. S.E.'nin polise verdiği ifadede, Biz 3 aydır sevgiliyiz. G.Y. psikolojik sorunlar yaşıyor ve destek alıyor. Ben kendisine tacizde bulunmadım dediği öğrenildi. Öte yandan G.Y.'nin de psikolojik destek aldığını kabul ettiği öğrenildi. S.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
HASTANE ÇALIŞANLARI AÇIKLAMA YAPTI
Cinsel saldırı iddiasıyla ilgili hastane çalışanları bugün bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında grup adına konuşan Yasemin Aksaray, Failin gereken cezayı alması için, yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşımızı o mahkeme salonuna hiçbir zaman yalnız yollamayacağız dedi.

Kaynak: DHA
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İSTANBUL-TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN DOKTORUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI BİZ 3 AYDIR SEVGİLİYİZ İSTANBUL-TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN DOKTORUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI BİZ 3 AYDIR SEVGİLİYİZ Sağlık Çalışanlarından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Önünde Protesto: 'Bu Hastanede Sistematik Cinsel Saldırı Var' Sağlık Çalışanlarından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Önünde Protesto: 'Bu Hastanede Sistematik Cinsel Saldırı Var'

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