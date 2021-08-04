Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi - Son Dakika

Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi

İSTANBUL - Kadıköy'de yanında çalışan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan diş hekimi hakkında, "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 15 Mayıs 2021 tarihinde, yanında temizlikçi olarak çalışan yabancı uyruklu M.S.ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diş hekimi İ.B., gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Kendisine iftira atıldığını öne süren şüpheli İ.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ifadelere yer verildi. Müşteki M.S. ifadesinde, İ.B.'nin yanıında işe başladığını, kalacak yerinin olmadığını söylediğinde şüphelinin kendisiyle aynı evde aynı odada kalabileceğini söylediğini, 4 bin 500 lira vereceğini söylediği ancak parasını vermediği için işten çıktığını anlattı. Şüphelinin para vereceğini söyleyerek tekrar işe çağırdığını, kendisinin evde silahı olduğunu bildiği için cinsel ilişki tekliflerini geri çeviremediğini söyleyen müşteki kadın, olay günü tekrar parasını alarak gitmek istediğini söylediğini, bunun üzerine şüphelinin kollarından tutarak çekiştirdiğini, telefonunu kırdığını, kendisinin balkona kaçarak 'yetişin bana tecavüz ediyorlar' şeklinde bağırarak yardım istediğini ve şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı.

"Cinsel saldırıda bulunmadım"

Şüpheli İ.B. ise, müştekiye gününden önce ödeme yaptığını ancak müştekinin ay sonunu beklemeden parayı alarak gittiğini, olay günü kendisini aradığını, şirketin parasını vermediğini, konuşmak istediğini söyleyerek yanına geldiğini söyledi. Şirketin kendisini daha önce müştekinin iftira atabileceği konusunda uyardığını belirten İ.B., "Müşteki geldiğinde 'hamileyim, dövdü derim. İftira atarım' tarzında şeyler söyledi. Kimseye yönelik cinsel saldırıda bulunmadım. Evde bulunan silahı güvercinleri korkutmak için taşıyorum. Kesinlikle müştekiye karşı kullanmadım" dedi.

"İftira atmasını gerektiren husumet yok"

Savcılık, müştekinin ifadelerinin tutarlı ve ayrıntılı olduğunu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren husumet bulunmadığını, şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceğini ve şüphelinin atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair yeterli delile ulaşıldığını belirtti.

13 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli İ.B.'nin "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 5 yıl 4 aydan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.