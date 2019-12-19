Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika

Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddia edilen berber, 12 yıl 11 ay hapis ile cezalandırıldı.

Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddia edilen berber, 12 yıl 11 ay hapis ile cezalandırıldı.


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.Y. (49), mağdur M.D.'nin (8) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.Y., "Olay günü çocuğa saçlarının çok güzel olduğunu, kestirmemesini söylemiştim. Başını okşadım. Etraf karanlık olduğu için köpekler çocuğa saldırır endişesiyle arkasından baktım. Bakkala girdi, çıktı. Tekrar dükkanımın önünden geçerken kolundan tuttum, evlerinin olduğu sokağa kadar götürdüm. Bir yere götürme niyetim yoktu" şeklinde savunma yaptı.


"Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş"


Mağdur M.D.'nin babası K.K. ise olay günü berberin çocuğunu bir eve sokmaya çalıştığını ifade ederek, "Yunus Emre Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ndeki çocuğumun beyanı var. Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş. Oğlum berberin kendisini boynundan öptüğünü de bana söyledi. Bu olay bir çok kez olmuş. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.


Mahkeme heyeti tutuklu İ.Y.'yi 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk futbolunda bu da oldu! Konuşma engelli taraftara küfür cezası
Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı

Son Dakika Haberleri
00:42 Elazığ'da motorsiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:39 Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Son Dakika Haber
00:31 Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda - Son Dakika Haber
00:27 İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Son Dakika Haber
00:15 Şanlıurfa'da esrarengiz olay - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:53:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]