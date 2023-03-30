Taciz iddiasıyla yargılanan İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten kararı - Son Dakika
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Taciz iddiasıyla yargılanan İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten kararı

30.03.2023 14:01

Taciz iddiasıyla yargılanan İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten kararıİSTANBUL İstanbul'da özel bir anaokulda öğrenci olan E.K.

Taciz iddiasıyla yargılanan İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten kararı

İSTANBUL İstanbul'da özel bir anaokulda öğrenci olan E.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra İngiltere'ye giden yabancı kadın öğretmen Rebecca Kate Richardson hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul'da özel bir anaokulunun öğrencisi olan E.K., annesiyle 2019 yılı Ocak ayında polise giderek öğretmeni Rebecca Kate Richardson hakkında şikayette bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Rebecca Kate Richardson suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu iddia etmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Richardson İngiltere'ye gitmişti. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"DNA'da kadın örneği çıktı"

Müşteki avukatı Dicle Matur Çökelek beyanında, "Sanık yurt dışındadır. Türkiye'ye gelmemektedir. Kaçak durumdadır. Bu sebeple hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyoruz. Mağdura ait raporlar incelendiğinde bir kadına ait DNA örneği çıkmıştır. Bu sebeple DNA'nın sanığa ait olup olmadığının tespiti için bu yönde de inceleme yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı Ahmet Ömer Bayraktar ise beyanında, "Kırmızı bülten çıkarılması bu aşamada sert bir tedbirdir. Müvekkilimin yurt dışından adresi bellidir. Yargılanmaktan kaçmamaktadır" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi Richardson hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İddianameden,

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Rebecca Kate Richardson'ın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis, "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis, hakaret suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiasıyla yargılanan İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten kararı - Son Dakika


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