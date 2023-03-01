Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

01.03.2023 16:09

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezasıİSTANBUL Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

İSTANBUL Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, 'Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA
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Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası Gümüş kız Nisanur Gümüş kız Nisanur

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Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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