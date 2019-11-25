Taciz mağduru Yahudi aileden kendilerine yardım eden Müslüman kadına teşekkür

Londra metrosunda Yahudi bir aileyi sözle taciz eden saldırgan gözaltına alınırken, mağdur aile de olaya müdahale ederek kendilerini savunan Müslüman kadına teşekkür etti.

İngiliz polisi kent merkezindeki bir metroda geçen hafta Yahudi bir aileye İncil'den Yahudi karşıtı bölümler okuyarak taciz eden saldırganın Birmingham'da gözaltına alındığını bildirdi.

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen olayda, Asma Shuweikh adlı Müslüman kadın saldırgana müdahale ederek aileyi savunmasıyla takdir toplamıştı.

Ailenin adı açıklanamayan babası da bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla yayımladığı yazılı açıklamayla Shuweikh'e teşekkür etti.

"Adının Asma olduğunu öğrendiğimiz, olaya müdahil olan başörtülü Müslüman hanımefendiye minnettarız." ifadesini kullanan mağdur, "Onun müdahalesi olmasaydı saldırgan tacizine devam edecek ve olay fiziksel şiddete dönüşecekti." değerlendirmesinde bulundu.

"Müslüman olarak görevim"

Mağdur baba, Shuweikh ile bir araya gelerek kişisel olarak da teşekkür etmek istediğini bildirdi.

BBC Radyo 5'e konuşan Shuweikh de benzer olaylara müdahale etmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

İki çocuk annesi olduğunu belirten Shuweikh, "Böyle bir durumda kalmanın nasıl olduğunu biliyorum ve ben böyle bir durumda kalırsam birinin de bana yardım etmesini isterim." dedi.

Shuweikh, "Bir anne, bir Müslüman ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir şey söylemenin görevim olduğunu düşündüm. Öyle oturup seyirci kalamazsınız çünkü olayın kontrolden çıkacağını hissettim." diye konuştu.

Sosyal medyada yer alan görüntüde siyahi bir erkek yolcunun Yahudi bir baba ile çocuklarına eğilerek İncil'den bölümler okuduğu görülüyordu.

"Yahudilerin şeytanın sinagogundan olduğunu" söyleyen saldırgan, köle ticaretini başlatanların da Yahudiler olduğunu iddia ediyordu. Saldırgan, Yahudi yolcuya "eşinin ve çocuklarının da kendi kölesi olacağını" söylüyordu.