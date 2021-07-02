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Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu - Son Dakika

Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu

02.07.2021 16:02

ABD'nin Brooklyn bölgesinde yaşanan taciz olayı ülkeyi ayağa kaldırdı. Yürüyüş esnasında takip edildiğini fark eden ve arkasındaki şahsın geçmesini bekleyip telefonuyla oynayan kadını, uzun bir süre daha takip eden sapığın görüntülerde kadının üzerine atlayarak vücuduna dokunduğu anlar yer alıyor.

35 yaşındaki ABD'li kadın, polise verdiği ifadede saat 20:10 civarında Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg'daki Morgan Bulvarı'nda yürüdüğünü söyledi.

TELEFONUYLA OYNAMASI DA İŞE YARAMADI

Dakikalarca takip edilen kadın arkasındaki kişinin kendisini geçmesini bekleyerek telefonuyla oyalanmaya başladı. Ancak aynı kişi tarafından bir süre sonra yine takibe alındı.

BİR ANDA ÜZERİNE ATLADI

Bir süre sonra kadının üzerine atlayan ve etkisiz hale getirmeye çalışan tacizci, kadının şortuna uzandı ve kalçalarına dokundu. Mağdur kadın herhangi bir yaralanma bildirmedi ve tıbbi tedavi istemedi. Polis şimdi her yerde güvenlik kameralarına da yansıyan kişiyi arıyor.

Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Brooklyn, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu - Son Dakika Dünya


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