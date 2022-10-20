Taciz sanığı okul müdürü: "İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim" - Son Dakika
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Taciz sanığı okul müdürü: "İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim"

20.10.2022 12:31
Taciz sanığı okul müdürü: "İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim"

Ankara'da okul müdür yardımcısını sözlü ve fiili taciz etmekten yargılanan eski okul müdürü A.Z., "Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık.

Ankara'da okul müdür yardımcısını sözlü ve fiili taciz etmekten yargılanan eski okul müdürü A.Z., "Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim" dedi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.Z, müşteki E.B. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi. Geçici görevle gelip okul müdürlüğü sınavının sonucunu beklediğini belirten müşteki E.B., bu durum söz konusu olduğundan olaylara sessiz kaldığını söyledi.

'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanık A.Z. ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialar asılsız, müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben okul müdürüyüm, kendisi de müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olaylar okula ilk başladığımdan beri vardı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, A.Z.'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı vererek, mahkemeyi 26 Ocak 2023'e erteledi.

Mamak'taki bir ilkokulun müdürü A.Y.'nin müdür yardımcısı E.B.'ye sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan müdür A.Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz sanığı okul müdürü: 'İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim' - Son Dakika

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