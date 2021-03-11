Taciz suçlamalarını kabul etti: Pişmanım

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İDDİALARI DOĞRULADI

Alexander Wang, taciz iddialarını doğrulayan bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bu iddiaları ortaya atan kişilerin, bu özgürlüklerine saygı duyduğunu belirten Wang, yaşananları ifade etmenin hiç kolay olmadığını da belirtti. Wang, bütün iddiaları kabul ederek yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirtti. Wang hakkındaki iddialar, geçen yılın son haftalarında ortaya atıldı. 37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

İDDİALAR ARKA ARKAYA GELMŞTİ

Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı. Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini ileri sürdü.

'BAŞIMI BİR ÇEVİRDİM, ONU GÖRDÜM'

Owen Mooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexander Wang ile karşılaşmasını anlattı. Mooney, ünlü modacı ile 2017 yılında New York'ta kalabalık bir gece kulübünde karşılaştığını söyledi. Owen Mooney, önce kalabalıkta birisi tarafından elle taciz edildiğini ve bu yüzden şok geçirdiğini ileri sürdü. Bunu kimin yaptığını görmek için başını sol tarafa çevirdiğinde de Alexander Wang'ı gördüğünü anlattı. Bu durumun şaşkınlığını artırdığını da belirtti Mooney.

AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİYORDU

Fakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.

'AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİYORDU'

Bu arada S--- Model Management ve Diet Prada'nın sosyal medya hesaplarında da Wang'a benzer suçlamalar yönelten, anonim kullanıcılardan gelen anlatılara da yer verildi. Bazı kişiler Alexander Wang'ın kendilerini partiye davet ettiğini ve kendi limuziniyle giderken su ikram ettiğini, bu suyun içinde ise uyuşturucu ilaç bulunduğunu ileri sürdü.

BENZER TECRÜBELER YAŞAYANLAR DA ANLATTI

Bir başka paylaşımda ise benzer bir tecrübe yer aldı. Bu kişi olup bitenlerin bir arkadaşının başına geldiğini ileri sürüp şu satırları paylaştı: "Arkadaşım modellik yapıyordu. O dönemde Wang ile partiye gitti. Wang aslında içki içmeyen arkadaşıma içecek bir şeyler ısmarlamak istedi. Arkadaşım da nezaket gereği bunu kabul etti. Ama içkileri bittikten sonra arkadaşımın hatırladığı şey Alexander Wang ile bir odada bulundukları ve modacının onu taciz ederken giysilerini çıkarmaya çalıştığıydı."

ONBİR KİŞİ AYNI SUÇLAMAYI TEKRAR ETMİŞTİ

Alexander Wang ile ilgili taciz suçlamaları geçen ay da gündeme geldi. Bu kez de 11 kişi aynı suçlamayı yöneltti tasarımcıya. New York'ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında, stilist David Casavant da 2017'de bir gece kulübünde Wang tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdü.