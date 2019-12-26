Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika

Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı

6 saat önce

Mersin'de bir ortaokulda, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı, System.String[]

Mersin'de bir ortaokulda, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.B., okuldaki 5 kız öğrenciye sözle ve elle tacizde bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı. Çocukların ailelerinin de şikayetçi olduğu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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