Son Dakika Haberleri: Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest
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Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest

17 dakika önce

KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest, System.String[]
KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası Nadir A., kaldırımda yürüyen N.T. isimli genç kadına cinsel organını göstererek kaçtı. Olayın ardından N.T. polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis  Nadir A.'yı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Nadir A., üzerine atılan suçlamaları reddetti. Nadir A. adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
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