Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest
17 dakika önce
KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası Nadir A., kaldırımda yürüyen N.T. isimli genç kadına cinsel organını göstererek kaçtı. Olayın ardından N.T. polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis Nadir A.'yı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Nadir A., üzerine atılan suçlamaları reddetti. Nadir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suriyeli doktor korkunç işkenceyi anlattı: Esed rejimi, mahkumları cesetlerle aynı odada tutuyor Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil