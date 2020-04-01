Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2) - Son Dakika

Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)
6 saat önce
KONUTTA ADLİ KONTROL KARARIKütahya'da sokakta kadını taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif Vardar (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi.
KONUTTA ADLİ KONTROL KARARIKütahya'da sokakta kadını taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif Vardar (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Arif Vardar hakkında koronavirüs salgını ve yaşından dolayı konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Şüpheli Vardar'ın cinsel taciz suçundan tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl aralık ayında tahliye olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:45 Kaynak: DHA
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